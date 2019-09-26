Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya: "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir"
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Vali Yerlikaya: "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir"

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir" bilgisini paylaştı.

(İHA)

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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