Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım, 1994'e Şehit Olan Oral'ın Ailesini Unutmadı

Vali Yıldırım, 1994'e Şehit Olan Oral'ın Ailesini Unutmadı

28 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; 1994'e Ağrı'da şehit olan Er Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım, 1994'e Şehit Olan Oral'ın Ailesini Unutmadı, System.String[]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; 1994'e Ağrı'da şehit olan Er Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; Marmaraereğlisi İlçesi ziyareti sırasında, 10 Aralık 1994 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edilirken Ağrı ilinde şehit olan Er Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret ederek annesi Semiha Oral ve babası Rıza Oral'a başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve İlçe Müftüsü Yusuf Arslan'da eşlik etti.

İlçe Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildikten sonra; Vali Yıldırım "Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, siz acılı ailelerine de sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimiz ve onların emanetleri kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Onlar bu topraklarda Bayrağımızın dalgalanması için evlatlarını vatana şehit verdiler. Bizler de şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız, birlikteyiz" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Aziz Yıldırım, Güncel
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