Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı

25.04.2022 10:55
Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinde bir düğün salonun düzenlenen iftara, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, göçmen derneklerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşmak olduğunu aktararak, "Burada HÖH'ün misafiriyiz ama bilin ki buradan da pek çok arkadaşımız Bulgaristan'da iftarlar verdiler. Oradaki gerek soydaşlarımızla gerek gönüldaşlarımızla hep beraber iftar açtılar. Onun için karşılıklı bir paylaşmanın buradaki sahnesini hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadayı da programda konuşma yaptı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti

Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Bulgaristan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement