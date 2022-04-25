Vali Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilciliğinin iftarına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinde bir düğün salonun düzenlenen iftara, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, göçmen derneklerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşmak olduğunu aktararak, "Burada HÖH'ün misafiriyiz ama bilin ki buradan da pek çok arkadaşımız Bulgaristan'da iftarlar verdiler. Oradaki gerek soydaşlarımızla gerek gönüldaşlarımızla hep beraber iftar açtılar. Onun için karşılıklı bir paylaşmanın buradaki sahnesini hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadayı da programda konuşma yaptı.