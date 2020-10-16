Vali Yıldırım ceviz hasadına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde ceviz hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutan V. Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile birlikte ceviz hasadına katılmak üzere Husunlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşların isteklerini dinleyen Yıldırım, taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Daha sonra bir çiftlikte ceviz hasadına katılan Vali Yıldırım, çiftlik sahibi Selahattin Milli ile bir süre sohbet ederek hasat süreci ile ilgili bilgi aldı.

Yıldırım, ceviz hasadında çalışan kadın çiftçilerle de bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tekirdağ'da 25 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığı ve bu yıl 1256 ceviz üreticisinin, 3 bin 500 ton ceviz üretimi yapmasının beklendiği belirtildi.