Vali Yıldırım Çorlu'da okulları inceledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile birlikte okul ziyaretlerinde bulundu.



Cemaliye Mahallesi Şube Sokak üzerinde yer alan ve bahçesi bulunmaması nedeniyle öğrencilerin güvenliği açısından sokağın yaya ve araç geçişine kapatılmasına neden olan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan ve yeni açılan okulla ilgili bilgiler alan Vali Yıldırım daha sonra beraberindekilerle Emlak Konutları Mevkii'nde yer alan Çorlu İmam Hatip Ortaokulu ve Hamidiye Kuran Kursu'nu ziyaret etti.



Burada da bir süre incelemelerde bulunan Vali Yıldırım yöneticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ