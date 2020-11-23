Vali Yıldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukları ve gençleri kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven ve milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin temsilcileri olduğunu bildirdi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir" sözünü hatırlatrak öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Yıldırım, "Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu anlamda en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "

"Bu misyonu en iyi biçimde gerçekleştirmek için de öğretmenlerimizin çağı yakalamış, gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına ve devletimizi, milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır.

Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."