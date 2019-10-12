Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması
Son Dakika Güncel Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması

Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması

2 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.


Vali Yıldırım açıklamasında, "Vatanımızın güvenliği, Milletimizin istikbali için Kahraman Ordumuz, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürütmektedir.Tarih boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk Milleti, tüm Tekirdağ'lılar tek yürek olarak ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Aklımız ve kalbimiz cephe hattında, dualarımız kahramanlarımız içindir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, Tekirdağ, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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