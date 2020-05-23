Vali Yıldırım'dan bayram uyarısı:

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Yıldırım mesajında korona virüs uyarısında da bulundu.



Vali Yıldırım mesajında, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek, manevi huzur içerisinde günahlardan, kusurlardan arınarak eda etmeye çalıştığımız rahmet ve bereket ayı Ramazanı uğurlamanın hüznü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Aziz Milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır. Bayramlar, insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, milli ve dini şuurun, duyguların şekillendiği, güçlendiği özel günlerdir" ibarelerine yer verdi.



Vali Yıldırım ayrıca, "Bu müstesna günleri, bu yıl maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi gölgesinde geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerileri ve korona virüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında 81 ilimizde arife günü, bayramın 1. 2. ve 3. günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir. Bu yüzden bayramda evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını sevdiklerimizi telefonla arayarak yapalım. Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak, virüsün yayılma hızı tırmanabilir. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalıdır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında inşallah yakın zamanda daha özgür günler göreceğiz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve Tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Evde kal Türkiye, evde kal Tekirdağ çünkü hayat eve sığar" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ