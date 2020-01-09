Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika

Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, gazeteciliğin bir iş ve meslek olmasının yanı sıra bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Basınımızın güçlenmesi, demokrasimizin de güçlenmesi demektir. Bu düşünceden yola çıkarak yerel gazetelerimizin iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde satın alınarak bulundurulması, internet adreslerinin takip edilmesi yerel basınımızın okunma oranlarını artıracak, bu da yerel basınımızın daha çok güçlenmesine sebep olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle milletimizin müşterek sesi olan, her koşulda, sorumluluk bilinci içerisinde görevini sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı
Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberleri
16:22 Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi - Son Dakika
16:22 Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
16:17 Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
16:17 GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı - Son Dakika
16:17 Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]