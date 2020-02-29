Vali Yıldırım'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yıldırım'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

Vali Yıldırım'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Mehmetçiğimize rejim unsurları tarafından hava saldırısı yapılmıştır. Bu menfur saldırı neticesinde Tekirdağ'da ikamet eden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir ve Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er olmak üzere 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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