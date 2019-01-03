Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Vali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1994 yılında Ağrı'da şehit olan Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1994 yılında Ağrı'da şehit olan Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, şehidin annesi Semiha Oral ve babası Rıza Oral'a başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve İlçe Müftüsü Yusuf Arslan'da katıldı.




İlçe müftüsü Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, siz acılı ailelerine de sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimiz ve onların emanetleri kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Onlar bu topraklarda Bayrağımızın dalgalanması için evlatlarını vatana şehit verdiler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ağrı, Güncel
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