Vali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

7 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesinde ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesinde ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım'ın şehit yakınları ile bir araya gelerek sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, "Kabullenmek zor, yokluğuna alışmak zor ama inşallah ahiret günü biz de onlara kavuşacağız. Onlar gittikleri yerden dönmek istemezler, onlar bir daha gelse tekrar şehit olmak isterler." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım daha sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan kişinin ateş açması sonucu şehit olan er Fatih Çevik'in ailesini ziyaret etti.

Yıldırım'a ziyarette, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç da eşlik etti.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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