Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti - Son Dakika

Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti

24.11.2020 09:26
Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen Tekirdağlı öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'i ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen Tekirdağlı öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde öğretmenlik yaparken terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'i ziyaret etti.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Yıldırım, şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten ile yakından ilgilenerek şehit ailesinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti
Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım'dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti - Son Dakika


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