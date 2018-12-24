Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım'dan Ziyaret

Vali Yıldırım'dan Ziyaret

54 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ı, Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası Başkanı Münür Kılıç kapıda karşıladı.

Oda çalışmaları hakkında Yıldırım'a bilgiler veren Kılıç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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