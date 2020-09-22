Vali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu yaptı - Son Dakika

Vali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu yaptı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Vali Yıldırım,

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.

Vali Yıldırım, kimlik kartına sürücü belgesinin bilgilerini yazdırdı. Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da kimlik kartına sürücü belgesinin bilgilerini yazdırdı.

Vali Yıldırım'a Tekirdağ İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar ve Süleymanpaşa Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu da eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı, Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım, 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu yaptı - Son Dakika

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