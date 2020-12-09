Vali Yıldırım'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyanname olduğunu bildirdi.

Bu beyannamede, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğinin hüküm altına alındığını belirten Yıldırım, "Tarihimizde her zaman insan hakları gözetilmiş, milletimiz bu hususta diğer milletlere örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu geleneği sürdürerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek ulusal gerekse uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavırla, en samimi, en barışçıl ve en medeni uygulayıcılardan biri olduğunu belirten Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

" Türkiye, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyetlerin karşısında bugün de her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refah tesis etmek için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."