Vali Yıldırım'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek hayat kalitelerinin yükseltilmesinin medeni bir toplum olmanın göstergesi olduğunu aktaran Yıldırım, "Engellilik, engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasını gerektiren toplumsal bir husustur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimiz, engelsiz bir Türkiye, toplum ve gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atmıştır. Her insan, bir engelli adayıdır. Bu bilinçle, empati duygusu ve yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzle hareket ederek engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıralım. Bu vesileyle, bu özel günde bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum."