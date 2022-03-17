Vali Yıldırım kandil mesajı yayımladı - Son Dakika
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Vali Yıldırım kandil mesajı yayımladı

17.03.2022 11:03
Vali Yıldırım kandil mesajı yayımladı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, mübarek ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Berat gecesinin kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu bildiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim bir Hadis-i Şerif'te, 'Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece Allahü teala buyurur ki, af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim. Bu hal, sabaha kadar devam eder.' buyrulur. Berat gecesi, hatalarımızı ve kusurlarımızı düzeltmek, toplumsal ve bireysel sorumluklarımızı hatırlamak, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine nail olmak için Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.

Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyanın mutluluk, sağlık ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

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Berat Kandili, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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