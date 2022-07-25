Bekçinin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, Tayar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Yıldırım, kavgaya müdahaleye gittiği esnada silahla yaralanan bekçiyi ziyaret etti - Son Dakika

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