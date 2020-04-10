Son Dakika › Güncel › Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi - Son Dakika
Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi
6 saat önce
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Marmaraereğlisi, Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinde uygulama noktalarını ziyaret ederek vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Polis ve jandarma ekiplerinin dönüşümlü hizmet verdiğini belirten Yıldrırım, "Polisimiz, jandarmamız 24 saat dönüşümlü görevdeler, bu tedbirlerin tamamı hepimizin sağlığı için." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:26 Kaynak: AA
Son Dakika Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti