Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek il" - Son Dakika

Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek il"

"Amacımız insanlara veya işletmelere ceza kesmek değildir"

"Sayılarımız diğer illere göre oldukça iyi durumda"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte korona virüs denetimi yaparak vatandaşları tek tek uyardı. Denetim sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, korona virüs mücadelesinde Tekirdağ'ın örnek olduğunu söyledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Haci Bayram Zengin, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Destek Hizmetleri sorumlusu Zafer Soykırlı ile birlikte polis ve jandarma ekiplerinin de katılımı ile kentte korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Yıldırım, sokak, cadde ve dükkanları tek tek gezerek vatandaşları birer birer uyardı. Sokak aralarında bulunan vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, Vali Yıldırım duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

"Amacımız insanlara veya işletmelere ceza kesmek değildir"

Denetim sonrasında açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Denetimlere sadece benim çıktığım zaman değil, günün her saatinde denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimizdeki amacımız insanlara veya işletmelere ceza kesmek değildir. İnsanları uyarmaktır, eğitmektir ve geleceğe daha sağlıklı bir topluma kavuşabilmek için daha itinalı davranmaya davet etmektir. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bizim burada bir saat iki saat dolaşmamızla zaten bu iş bitmiyor. Denetimlerimiz günün her saatinde devam ediyor" dedi.

Tekirdağ örnek il

Tekirdağ'ın örnek bir il olduğunu da dile getiren Vali Yıldırım, "Allah'a şükürler olsun ki sayılarımızda öyle korkacağımız çok büyük bir şey yok. Ama bu örnek il olma konusunda dikkati devam ettirmezsek, korkacağımız çok şeyler ortaya çıkabilir. Biz de bunu arzu etmiyoruz, Tekirdağlı vatandaşlarımız da bunu arzu etmez. Bunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Tekirdağlılar yüzde 90 oranla kurallara uyuyor. Onun için sayılarımız diğer illere göre oldukça iyi durumda. Ama biz bunun sıfırlanmasını istiyoruz" diye konuştu.