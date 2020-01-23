Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Malkara Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Yıldırım, istek ve şikayetleri dinledi.

Ardından ilçedeki huzurevini ve öğrenci yurdunu ziyaret eden Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yıldırım'a Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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