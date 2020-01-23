Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Yıldırım, Malkara'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu. Malkara Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Yıldırım, istek ve şikayetleri dinledi. Ardından ilçedeki huzurevini ve öğrenci yurdunu ziyaret eden Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Yıldırım'a Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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