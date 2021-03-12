Vali Yıldırım: "Mavi gözlü şehrimize başka renk yakışmıyor" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Covid-19 ile mücadele sürecinde valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında denetimler devam ediyor. Tekirdağ'da denetim yapan Valiz Aziz Yıldırım, "Mavi gözlü şehrimize başka renk yakışmıyor. Tekirdağ'a turuncu yakışmıyor" dedi.

Bu doğrultuda Vali Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Rahmi Özcan Bulvarı'nda denetimlerde bulundu. Kahvehane, pastane, taksi durağı gibi yerleri denetleyen Vali Yıldırım, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti.

Vatandaşları ve esnafı Covid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyaran Vali Yıldırım, "Korona virüs ile mücadelemizde vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını bekliyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan diğer tedbirlere uymaya devam edelim. Aldığımız tedbirler korona virüsten güçlü değildir. Mavi gözlü şehrimize başka renk yakışmıyor! Tekirdağ'a turuncu yakışmıyor. Tekirdağ'a mavi yakışır" dedi.

Denetimleri sırasında Vali Yıldırım'a Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti. - TEKİRDAĞ