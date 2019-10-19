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Vali Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Tekirdağ il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Tekirdağ il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.


Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yer alan Des Otel'de düzenlenen programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım milletin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmanın rütbelerin en büyüğü olduğunu kaydetti.


Halkın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş olan muhtarların son derece önemli bir makamda bulunduğunun altını çizen Vali Yıldırım, "Devletin halk ile en sıcak temas noktası, devletin en küçük birimindeki güler yüzüsünüz. Halkın yönetime katılımının en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi gören kişilersiniz. Muhtarlarımız sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadır. Görev yaptıkları mahallelerde muhtarlarımız devletimizin taşradaki en temel taşıdır. Muhtarlarımız mahallelerindeki fakir fukaradan yaşlı ve engellilerinden sorumludur. Muhtarlarımız devletin en küçük birimi olan köy ve mahallerindeki temsilcileridir" dedi.


Gerek bu hakkı teslim etmek için gerekse kamuoyunda farkındalık oluşturmak için 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini de belirten Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "19 Ekim 1829 tarihinde muhtarlık müessesinin kurulması nedeniyle bu tarih seçildi. Bu anlamlı günde milletimizin iradesinin tecelli etmesi ve demokrasimizin gelişmesi için her konuda muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesileyle tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor bu güne kadar ilimiz için vatandaşımız için hizmet etmiş bu uğurda sağlığını kaybetmiş veya görev başındayken vefat etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Muhtarlar Günü, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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