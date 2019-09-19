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Vali Yıldırım, Tarihi Rüstem Paşa Camisi ve valilik binasını inceledi

31 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, restoresi devam eden Tarihi Rüstem Paşa Cami ve valilik binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, Tarihi Rüstem Paşa Camisi ve valilik binasını inceledi, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, restoresi devam eden Tarihi Rüstem Paşa Cami ve valilik binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, tarihi yapıları dolaşarak devam eden restore çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a incelemelerinde, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Müftüsü İsmail İpek de eşlik etti.

Aziz Yıldırım, Rüstem Paşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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