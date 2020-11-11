Vali Yıldırım tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, restorasyonu devam eden tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

Restorasyon sürecinde sona gelinen tarihi valilik binasında yapılan çalışmaları inceleyen Yıldırım, ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yıldırım, tarihi valilik binasının biran önce halkın hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle ve hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.

İncelemeleri sırasında Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOB) Murat Eren eşlik etti.