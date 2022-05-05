Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti

05.05.2022 11:11
Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen ve Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda misafir edilen 85 Ahıska Türkü'nü ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen ve Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda misafir edilen 85 Ahıska Türkü'nü ziyaret etti.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, ziyarette Ahıska Türkleri ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Çocukların da bayramını kutlayan Vali Yıldırım ve eşi onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş eşlik etti.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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