Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti

16.06.2022 11:45
Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyarette Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti.

Ahıska Türklerinin taleplerini dinleyen Yıldırım, sıkıntılarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve ilçe protokolü eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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