Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti

Vali Yıldırım, ziyarette Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

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