Vali Yıldırım, Tekirdağlıların Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı
2 saat önce
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ağırladı.
Tekirdağ
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
'ı ağırladı. Ziyarette Vali Yıldırım, Tekirdağlıların sağlık durumu hakkında Uzm. Dr. Cengiz Becerir'den brifing aldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir'i ziyaret etti. Vali Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü
önünde Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Başkanlar Uzm. Dr. Mustafa Dönmez
, Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Dr. Haci Bayram Zengin
ve Zafer Soykırlı tarafından karşılandı. Ziyarette Vali Aziz Yıldırım, İl Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir'den Tekirdağlıların sağlık durumu hakkında brifing aldı. Karşılıklı yapılan sohbet ve bilgi alışverişinin ardından ziyaret sona erdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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