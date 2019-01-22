Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım, Tekirdağlıların Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı

Vali Yıldırım, Tekirdağlıların Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı

2 saat önce

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ağırladı.

Vali Yıldırım, Tekirdağlıların Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı, System.String[]
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ağırladı. Ziyarette Vali Yıldırım, Tekirdağlıların sağlık durumu hakkında Uzm. Dr. Cengiz Becerir'den brifing aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir'i ziyaret etti. Vali Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü önünde Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Başkanlar Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Dr. Haci Bayram Zengin ve Zafer Soykırlı tarafından karşılandı. Ziyarette Vali Aziz Yıldırım, İl Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir'den Tekirdağlıların sağlık durumu hakkında brifing aldı. Karşılıklı yapılan sohbet ve bilgi alışverişinin ardından ziyaret sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

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