Vali Yıldırım yarıyıl tatili mesajı yayımladı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yarıyıl tatili mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, yorucu bir yarıyıl dönemi geçiren geleceğin umudu, ülkenin istikbali öğrenciler ile onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerin aileleri ve sevdikleri ile iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni etti.

Öğrencilerin birinci dönemdeki emeklerinin karşılığı olan karneleri alacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başarılı olan öğrencilerimizi, gayretleri sebebiyle tebrik ediyorum. Karnesinde notları arzu ettikleri gibi olmayan öğrencilerimizin de üzülmemelerini tembih ediyorum. Karne, eğitim-öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Zayıf ve güçlü yönlerinizin farkına varmanız ve bir dahaki dönemde eksikliklerinizi tamamlamanız için bir imkandır. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun, kendinize olan inancınızı ve güveninizi kaybetmeyin. Azimli ve çalışkan olduğunuz takdirde başarılı olacağınızdan şüpheniz olmasın."

Vali Yıldırım, mesajında velilere de seslenerek, "Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızı sadece dönem veya yıl sonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Çocuklarımızın ikinci dönemde daha da başarılı olmaları, öğretmenleri ile iletişim içerisinde birlikte hareket edip, onlara vereceğiniz destekle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin çocuklarda var olan cevherleri ortaya çıkardığını ve bunları hassasiyetle işlediğini aktaran Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin her noktasında çocuklarımıza, gençlerimize vatan ve millet sevgisini aşılayan ve onları geleceğe hazırlayan sizlersiniz. Ülkemizin, ilimizin nice başarılar elde etmesinde sizin emeklerinizin, fedakarlıklarınızın payı çok büyüktür. Ülkemizin, ilimizin geleceğinin inşası sürecinde, görevini özveri ile yerine getiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

2. dönem başladığında sevgili öğrencilerimizden okulda ve okul dışında maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına azami ölçüde özen göstermelerini bekliyoruz. Koronavirüsü tamamen etkisiz kılmamız için aşı olmanın yanında bu tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Unutmayın, aldığımız tüm tedbirler sizin ve sevdiklerinizin sağlığı içindir. Bu vesileyle, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yarıyıl tatilini kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."