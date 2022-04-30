Vali Yılmaz'dan "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi

30.04.2022 02:08

Vali Yılmaz'dan "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

Vali Yılmaz'dan "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda kentin farklı noktaların kurulan trafik denetimine katıldı. Yolculuk yapanların emniyet kemerlerine de özellikle dikkat eden Vali Yılmaz, sürücülere "Bayramınız Kemerli Olsun" olsun diyerek kırmızı düdük dağıttı.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı, Türkiye genelinde aynı saatte trafik uygulaması gerçekleştirdik. Bütün sürücülerimizin kurallara uymasını, emniyet kemerlerini takmasını, güvenli bir yolculuk yapmalarını istiyoruz. Güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmek için trafik tedbirlerimizi aldık, denetimlerimizi yapıyoruz. Bayramımız kemerli olsun, bütün sürücülerimize güvenli yolculuklar diliyoruz. Huzur ve güven içinde bir bayram olması dileğiyle bütün sürücülerimizin Bayramını kutluyorum1 diye konuştu.

Vali Yılmaz'dan Bayramınız Kemerli Olsun denetimi
Vali Yılmaz'dan Bayramınız Kemerli Olsun denetimi
Vali Yılmaz'dan Bayramınız Kemerli Olsun denetimi
Vali Yılmaz'dan Bayramınız Kemerli Olsun denetimi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Yılmaz'dan 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi - Son Dakika
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