Vali Yılmaz'dan, şehit ailesini ziyaret - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın, Bahçe ilçesindeki ailesini ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, beraberinde Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile şehit Akkaya'nın baba evini ziyaret etti.

Şehit babası Ali Akkaya ve annesi Döne Akkaya'ya başsağlığı dileyen Yılmaz, şehitliğin ölümlerin en şereflisi olduğunu belirtti.

Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını kaydeden Vali Yılmaz, "Şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitlerimize, vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Ziyarette şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.