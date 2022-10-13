Vali Yılmaz, depremde zarar gören evlerde incelemelerde bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osmaniye'de önceki gün saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde bulunan evlerde hasar meydana geldi. Depremin ardından AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde evde oturulamaz kararı verilirken bugün akşam saatlerinde de Vali Erdinç Yılmaz, aileleri ziyaret etti. Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz ile AFAD İl Müdürü Serhat Bulut'un da yer aldığı ziyarette Vali Erdinç Yılmaz, hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yılmaz, cana zarar gelmesin gerisinin yapılacağını söyledi.