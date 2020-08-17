Vali Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bir vatandaşın evine astığı Türk bayrağının yıpranmış olduğunu görünce vatandaşa yeni bir bayrak hediye edilmesi talimatını verdi.

Yapımı planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesi için Karaçay Vadisi'nde incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, bir vatandaşın evine astığı Türk bayrağının yıprandığını fark edince vatandaşa yeni bir bayrak gönderilmesi talimatını verdi. Vali Yılmaz'ın talimatı üzerine vatandaşın evinin çatısında yer alan bayrak değiştirildi. Vatandaşlar Vali Yılmaz'a teşekkür ettiler. - OSMANİYE