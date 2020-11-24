Vali Yılmaz: "Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok" - Son Dakika

Vali Yılmaz: "Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok"

24.11.2020 13:41
Vali Yılmaz:

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesinde 53 sağlık personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak hizmette bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesinde 53 sağlık personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak hizmette bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda Vali Yılmaz, uyarılarda bulundu. Vali Yılmaz, "Hepimizin sağlığı için kurallara hassasiyetle uymak zorundayız. Bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve temizlik konusunda özenli davranalım" dedi.

"Osmaniye'de son bir haftadır artış devam etmektedir"

Denetimlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün de her zaman olduğu gibi Covid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıyoruz. Şu an faaliyette olan iş yerlerimizi kontrol ediyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Korona virüsü hep birlikte yenebiliriz. Bunu da ancak hep birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara uymalarını ısrarla istiyorum. Bu virüs gerçekten tehlikeli maalesef insanlarımızı öldürüyor. Dolayısıyla bunu durdurabilmek için kurallara uymak zorundayız. İlimizde son bir haftadır artış devam etmektedir. Bu artışı durdurabilmemiz için kurallarımız bellidir, maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik konusunda özenli davranacağız. Ancak bu kurallara uyarsak başarabiliriz. Kurallara uyan ve bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kadirli Devlet Hastanesinde 53 kişiye pozitif tanı konuldu"

Kadirli Devlet Hastanesinde hizmetin aksamadığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "İçinde doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personeller, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konuldu. Şu anda hepsi ayakta tedavi görüyor. Hizmette herhangi bir aksama yok, hizmet devam ediyor" şeklinde konuştu.

Denetimlere Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - OSMANİYE

Vali Yılmaz: Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok
Vali Yılmaz: Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok
Vali Yılmaz: Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok

Celalettin Cerrah, Şerif Yılmaz 2, Koronavirüs, Kadirli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz: 'Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok' - Son Dakika


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