Vali Yılmaz: "Korona virüs salgını bir tür afet" - Son Dakika

Vali Yılmaz: "Korona virüs salgını bir tür afet"

07.04.2021 08:47
Vali Yılmaz:

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs salgınının da bir tür afet olduğunu belirterek, "Maalesef ilimiz çok riskli iller arasında yer alıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs salgınının da bir tür afet olduğunu belirterek, "Maalesef ilimiz çok riskli iller arasında yer alıyor. Yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Kimsenin 'beni ne ilgilendirir' ya da 'bana ne' dememesi gerekiyor" dedi.

Osmaniye Valiliği himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen İl Risk Azaltma Planı 1. Çalıştayı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Öğretmen evinde düzenlenen İl Risk Azaltma Planı 1. Çalıştayı toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, Afet Risk Azaltma Planı'nın temel hedefi hakkında bilgiler verdi. Bulut, "Afet Risk Azaltma Planı'nın temel hedefi yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan kaldırmak ve mümkün değilse azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesidir. Afetlere maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar görebilirlikleri, başka deyişle riskleri belirlemek ve stratejik planlama yöntemleri kullanarak Afet Risk Azaltma Planları geliştirmek dirençli toplumlar oluşturulabilmesi için bir gerekliliktir. Bu kapsamda hazırlanacak "Osmaniye İl Afet Risk Azaltma Planı" Osmaniye ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belge olacaktır" diye konuştu.

Afet yönetiminin Türkiye için önem arz ettiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Bakanlığımızın ve hükümetimizin öncülüğünde bütünleşik afet yönetim sisteminin etkin kullanılması için bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük afetler yaşadı. Özellikle 1999 depreminden sonra çok önemli kararlar ve uygulamalar hayata geçirildi. Son dönemlerde afet yönetiminde dünyaya örnek olacak başarılara imza atıldı. Bunda toplumumuzun yardımseverliği, insanlık anlayışı, zor zamanlarda birlikte olma anlayışı ve devletimizin aldığı kararlar çok etkili oldu. En son yaşanan Van ve İzmir depremlerinde çok kısa sürede yaralar sarıldı, çok hızlı bir müdahale yapıldı ve bu müdahaleler dünyaya örnek olacak hızda ve başarıda oldu. Bunları daha ileriye nasıl götürebiliriz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Korona virüs salgınının bir tür afet olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Maalesef ilimiz çok riskli iller arasında yer alıyor. Yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Kimsenin "beni ne ilgilendirir" ya da "bana ne" dememesi gerekiyor. Denetimlerimiz sırasında vatandaşlarımızdan kurallara uymayanları uyarmalarını istediğimizde şöyle cevaplar alıyorum; "biz kurallara uymayanları uyardığımızda "sana ne" diyorlar." Kimse böyle bir şey söylememeli çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle hepimiz mücadele etmeliyiz. Bu bir insanlık görevi. Özellikle ev, akraba, komşu ve taziye ziyaretleri bulaşın en önemli kaynakları. Bu konuda özellikle dikkatli olmamız gerekiyor." - OSMANİYE

Vali Yılmaz: Korona virüs salgını bir tür afet
Vali Yılmaz: Korona virüs salgını bir tür afet

Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Osmaniye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz: 'Korona virüs salgını bir tür afet' - Son Dakika


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