Vali Yılmaz, OSB'de sanayici ve iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Vali Yılmaz, OSB salonunda düzenlenen etkinlikte, kente güzel hizmetler yapmak için gayret gösterileceğini belirtti.

Osmaniye ekonomisinin gelişmesi için birlikteliğin önemine değinen Yılmaz, "İnsanlarımızın refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak çalışmaları hep birlikte başarırız. Hepimiz Osmaniye'mize güzel hizmetler yapılması için gayret gösteriyoruz. Sanayici ve iş adamlarımızdan talebimiz ancak Osmaniye'miz için olur." dedi.