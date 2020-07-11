Vali Yılmaz: "Projelerimizi zamanında bitirelim"

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Koordinasyon Toplantısında, "Projelerimizi zamanında bitirelim, hatta zamanından önce bitirme gayreti içerisinde olalım" dedi.



İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 Yılı 3. Toplantısı Ahmet Cevdet Paşa Salonunda Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.



Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantının son bölümünde, konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, katılım ve katkıları nedeniyle herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Özellikle bütün arkadaşlarımızdan şunu istiyorum; projelerimizi zamanında bitirelim, hatta zamanından önce bitirme gayreti içerisinde olalım. Kurumlarımız, başlanmayan ve yarıda kalan projelere neden başlanamadığı ya da neden bitirilemediğini takip etsinler ve mutlaka bilgi versinler" diye konuştu.



Tüm kurumların koordine halinde olması gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Toplantımızda koordinasyonu sağlıyoruz evet ama koordinasyonu alanda da sağlamamız lazım. Bunun için de hepimiz ulaşılabilir olmalıyız. Ben her zaman ulaşılır olacağım, istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz, sizler de her zaman ulaşılabilir olmalısınız" dedi. - OSMANİYE