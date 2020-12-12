Vali Yılmaz: "Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir" - Son Dakika

Vali Yılmaz: "Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir"

12.12.2020 10:37
Vali Yılmaz:

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir. Biz bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımız da kurallara uyarlarsa inanıyoruz ki korona virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararları uyarınca, "Sağlık için Hepimiz için" mottosuyla, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın nezaretinde devam devam ediyor. Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, toplumun sağlığı için kurallara uymanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Osmaniye'de denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız, vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir. Biz bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımız da kurallara uyarlarsa inanıyoruz ki korona virüsü hep birlikte yeneceğiz. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için herkesin bu sorumluluğun farkında olması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ısrarla kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Bu hepimizin sağlığı için hayati derecede önem arz ediyor. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - OSMANİYE

Vali Yılmaz: Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir
Vali Yılmaz: Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir
Vali Yılmaz: Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir

Celalettin Cerrah, Şerif Yılmaz 2, Cumhurbaşkanı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz: 'Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir' - Son Dakika


Son Dakika

Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek 'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor         
09:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı         
18:33
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 12:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yılmaz: "Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei