VALİ YILMAZ VİRÜSE KARŞI DAHA DİKKATLİ DAVRANMAMIZ GEREK - Son Dakika

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını belirterek, 'Bu nedenle daha hassas, daha dikkatli davranmamız gereken bir süreci yaşıyoruz' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre yüzde 88.5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık, İskender Türkmen Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler, ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşların öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, yeni varyantın çok hızlı yayıldığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Vali Yılmaz, tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda iyi durumdayız ama biliyoruz ki bu yeni varyant çok hızlı yayılıyor. Bu nedenle daha hassas, daha dikkatli davranmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Bu mücadeleye katkı sunan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.