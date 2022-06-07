Vali Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu - Son Dakika
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Vali Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu

07.06.2022 16:14
Vali Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu.

Vali Yılmaz, Palalı Süleyman Caddesi'ndeki esnaf gezisi sırasında bir kişinin yol ortasında yattığını gördü.

Yılmaz, adının Samet Alev olduğunu söyleyen bitkin haldeki kişinin yol kenarına alınmasını istedi.

İskenderun'dan kente geldiğini belirten Alev'in sağlık taramasının yapılmasını isteyen Yılmaz, vatandaşın ihtiyaçlarının giderilerek yaşadığı kente götürülmesi talimatını verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, yolda yatan bitkin haldeki vatandaşa yardımcı oldu - Son Dakika

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