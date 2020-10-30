Vali Yılmaz, zeytin hasadına katıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kazmaca Köyü'nde düzenlenen zeytin hasadına katıldı.

Zeytin üreticileriyle birlikte hasat yapan Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut'tan zeytin üreticiliği hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, zeytin üreticiliğinin söyledi.

Üreticilere bol kazanç dileyen Yılmaz, "Kentimizin bereketli topraklarında birbirinden güzel ürünler yetişiyor. Zeytin de bunlardan biri. Bugün üreticilerimizle birlikte zeytin hasadı yaptık. Üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Her zaman üreticilerimizin yanında olacağız." diye konuştu.