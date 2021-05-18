Vali Yırık,"45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız" - Son Dakika

Vali Yırık,"45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız"

18.05.2021 15:39
Vali Yırık,

KÖYDES kapsamında standartlarının yükseltilmesi, medeni ve müreffeh şekilde hayatların devam ettirilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi için ödenekler tahsis edildiğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "İlimiz 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındadır" dedi.

KÖYDES kapsamında standartlarının yükseltilmesi, medeni ve müreffeh şekilde hayatların devam ettirilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi için ödenekler tahsis edildiğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "İlimiz 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındadır" dedi.

KÖYDES Tahsilat Komisyon toplantısı Vali Erkaya Yırık başkanlığında, İlçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve ilgili birim müdürlerinin katılımı ile valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin içme suyu, köy yolları, sulama kanalları, atık su, kilitli parke ve çocuk parkı gibi sorunlarını çözmek ve köylerin daha yaşanır bir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

KÖYDES kapsamında ödenek belirlendiğini aktaran Vali Erkaya Yırık, "Ülke genelinde 1 milyar 605 milyon TL'nin kırsal kesimdeki vatandaşların, alt yapılarının desteklenmesi, iyileştirilmesi, susuz ünitelerin suya kavuşturulması, yetersiz alanların yeterli hale getirilmesi köy yollarının standartlarının yükseltilmesine ilişkin ödenek olarak belirlenmiştir. İlimiz 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındadır. Cumhurbaşkanımızın katkıları ve girişimleri ile KÖYDES uygulaması başlatılmıştır. Milletimizin yaşadığı yerde standartlarının yükseltilmesi, medeni ve müreffeh şekilde hayatlarını devam ettirmesi, hayat kalitesini yükseltmesi için ödenekler tahsis edildi. Bu ödenekler milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda değerlendirilecek. Şehirde ne varsa köyde de bulabileceği imkanlara kavuşturma çabası içindeyiz. Bunu en verimli ve maksimum faydalı bir şekilde yürütülmesinden ve insanlarımızın hizmetine sunulması için görevliyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Vali Yırık, 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız
Vali Yırık, 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız
Vali Yırık, 45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız

Türk Lirası, Hisarcık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yırık,'45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız' - Son Dakika


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