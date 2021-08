Vali Yırık: "Devletimiz Elazığ'da yeni bir şehir inşa ediyor" - Son Dakika

Elazığ'da yapılan 21 bin konutun 100 bine aşkın bir şehir pozisyonunda olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Devletimiz Elazığ'da yeni bir şehir inşa ediyor. Mutlaka bunun bir an evvel olması mümkün değil. Vatandaşlarımız bu noktada yeni evlerine inşaatlar bittikçe kura neticesinde yerleşiyorlar. 15 bin konutun yüzde 50'sini de teslim etmiş durumdayız. Vatandaşlarımız halen teslimat devam ediyor" dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Yemişlik 1. Etap Konutlarına yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti. Pekmezci ve Demirci ailelerine ev ziyareti gerçekleştiren Vali Yırık, aile ile uzun süre sohbet etti. Vali Yırık'a, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı' da eşlik etti.

Devletin gayesinin insanların mutluluğu olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "24 Ocak 2020 tarihinde 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminden sonra devletimiz hızlı bir şekilde mağdur vatandaşlarımızın evlerini inşa etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığı marifetiyle inşaatlara başlamıştı. 21 bin konutumuzun yaklaşık 15 bin konutu şuanda bitmiş ve teslim aşamaları devam ediyor. Bugün itibariyle Yemişlik Mahallemizde 1. etapta teslim edilen bin 70 konuttan 526 konut içerisinde Şahin ve İnci Pekmezci ailesine ziyarete geldik. Gerçekten devletimiz burada çok güzel konutlar yapmış. Şuanda içinde bulunduğumuz oda gayet ferah. Yüksekliğiyle, içinde oturma düzeniyle, gerçekten insanımızın rahatlıkla oturabileceği şekilde inşa edilmiş. Baktığımız zaman her tarafı açık, son derece güneş olan iyi bir konut diye biliriz. Vatandaşımızın zaten içinde oturmaktan bu konuta kura sonucu yerleşmiş olmaktan da son derece memnun" diye konuştu.

"Gerçekten devletimizin son derece güçlü"

Devletin her şeyin en güzelini yapmaya çalıştığını aktaran Vali Yırık, "Biliyoruz ki konut sayısı fazla, kimi yerlerde iş yerleri de söz konusu bundan da mütevellit devletimizin tüm vatandaşlarımız mutlu etmeye istediği şekliyle konutlarına yerleştirmeye ve kuralarını çekmeye devam ediyoruz. Her tarafta olduğu Elazığ'da başlayan ve Van, Bingöl, Giresun, İzmir'deki afetlerle devam eden son süreçte de bugün Antalya Milas ve diğer Bodrum çevresinde devam eden orman yangınları söz konusu. Gerçekten devletimizin son derece güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımız afet bölgelerindeler. 2020 depreminde Elazığ'da İçişleri Bakanımız ve diğer bakanlarımız 2 aylık bir süre zarfında burada kaldılar. Her daim devletimiz vatandaşımızın bu afetten bu sıkıntıdan kurtarılması ve önceki yaşamına en güzeli ile en fazlasıyla dönmesi için mücadelesini sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde diğer konutlarımızda bitirilerek çekilecek kuralar sonucunda vatandaşlarımıza teslim edilecek. Gerek AFAD Başkanlığımız gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız çalışanları hep birlikte tüm arkadaşlarımız TOKİ ile birlikte bu yeni konutlarına taşınması için gayretli hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Devletimiz mutlaka en iyi bir şekilde vatandaşlarımıza hizmeti üretmeye çalışıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada vatandaşımıza bir hayırlı olsun ziyareti yaptık" şeklinde konuştu.

"Devletimiz Elazığ'da yeni bir şehir inşa ediyor"

Vali Yırık diğer konutların da kısa sürede teslim edileceğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu güzel yapıları ve konutların devamı gelecek. İnsanlarımız deprem korkusundan uzak bir şekilde bu her yönüyle çağdaş konutlarında hayatlarına devam edecekler. 15 bine yakın konutumuz bitti demiştik. Kısa bir süre içerisinde diğer konutlarımızda teslim edilecek. 21 bin konut nereden bakılırsa bakılsın 100 bine aşkın bir şehir pozisyonunda. Dolayısıyla devletimiz Elazığ'da yeni bir şehir inşa ediyor. Mutlaka bunun bir an evvel olması mümkün değil. Vatandaşlarımız bu noktada yeni evlerine inşaatlar bittikçe kura neticesinde yerleşiyorlar. 15 bin konutun yüzde 50'sini de teslim etmiş konumdayız. Vatandaşlarımız halen teslimat devam ediyor" diye kaydetti.

"Allah devletimizden memnun olsun"

Mutluluktan duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan depremzede İnci Pekmezci, "Yerimizden çok memnunuz, Allah devletimizden memnun olsun, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yalnız olmadığımızı hissettik"

Depremzede Nürevşah Demir ise, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gerçekten işçiliği ile, planıyla, dış görünüşüyle, havasıyla, site olarak gerçekten harika bir ev ile karşılaştık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bugün valimiz bizi ziyarette bulundu. Gerçekten gurur duyduk. Yalnız olmadığımızı hissettik açıkçası. Yalnız olmadığımızı hiçbir zaman devletimizin bizim elimden üstünü çekmediğini fark ettik. Deprem olduğu zaman insan hani yuvası yıkıldığını, tekrar geri gelmeyeceğini neler yapacağına bir anda karar veremediğini, ne olacak tek başımıza kaldık diye düşünürken birden bire hani başkanımızın bile sahip çıkması gerçekten insanın arkasında birinin olması gerçekten gurur verici. Evimize kavuştuk çok şükür mutluyuz, huzurluyuz. Hüzünlü günler geride kaldı. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin, herkese böyle bir evde oturmayı nasip etsin, Rabbim kimseyi evinden yuvasından etmesin" diye kaydetti. - ELAZIĞ