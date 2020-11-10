Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti - Son Dakika

Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti

10.11.2020 10:52
Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti, System.String[]

Elazığ'da 20 yıl önce yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle 3 makineye bağlı yaşayan ancak yaşama azmi ile bir çok kitap yazan Nurçin Arlı'yı Vali Erkaya Yırık evinde ziyaret ederek forma hediye etti.

Elazığ'da 20 yıl önce yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle 3 makineye bağlı yaşayan ancak yaşama azmi ile bir çok kitap yazan Nurçin Arlı'yı Vali Erkaya Yırık evinde ziyaret ederek forma hediye etti.

10 yaşında yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 30 yaşındaki Nurçin Arlı, yaklaşık 4 yıldır tek parmağı ile kitap yazıyor. 2016 yılında yazmaya başlayan Arlı, ilk kitabı olan 'Vatan Gözlüm'ü önceki sene çıkarmayı başardı. Ardından sosyal sorumluluk projesinde yer alarak 10 yazarla birlikte 'Sessizsiniz' adlı kitabı için yazan Arlı, son olarak aşk, dram ve sosyal mesajlar üzerine üçüncü eseri olan 'Tahta Salıncak' adlı romanını çıkarttı.

Yazmaya devam eden Nurçin Arlı'yı, Vali Erkaya Yırık evinde ziyaret etti. Arlı'nın yazdığı kitapları inceleyen ve kendisinden bilgi alan Vali Yırık, tuttuğu Galatasaray'ın formasını da kendisine hediye etti. Arlı'nın ailesiyle de sohbet eden Yırık, her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Arlı, 4 yıl önce İHA'nın haberiyle sesini duyurarak hem kitaplarının çıkarabilmiş, hem de çok sevdiği Galatasaray'ın maçını kısa süreliğine sahadan izleyerek futbolcuları ile bir araya gelmişti. - ELAZIĞ

Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti
Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti
Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti

Galatasaray, Elazığ, Vatan, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yırık, kas hastası Nurçin'e forma hediye etti - Son Dakika


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