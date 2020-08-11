Vali Yırık, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Elazığ'da denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Elazığ'da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelinden oluşan 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Vali Erkaya Yırık'ın da katıldığı denetimlerde kentteki alışveriş merkezleri ve çevresindeki işletmeler ziyaret edilerek, çalışan ve müşteriler koronavirüse karşı uyarıldı, alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verildi.

Vali Yırık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığına karşı mücadeleyi artırarak sürdürdüklerini söyledi.

Denetimleri tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptıklarını kaydeden Yırık, şöyle devam etti:

"Koronavirüs tüm dünyada başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve bilim kurulunun önerileriyle bulaşma riskinin azaltılması, sosyal hayatın kontrolü, izolasyonun sağlanması, kamu düzenin korunması için bir çok kararlar alındı. Bu tedbirlerin en başında kontrollü sosyal hayatın en önemli 3 unsuru bulunmaktadır. Bunlar temizlik, maske ve mesafedir."

İnsanların yoğun olduğu yerlere öncelik verdiklerini vurgulayan Yırık, gelecekte sevdiklerimize daha yakın olabilmek için bu kurallara en iyi şekilde uyulması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlardan çok gerekmedikçe ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Yırık, şunları kaydetti:

"Özellikle düğün nişan kına gibi törenlerde vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesini istiyoruz. Bunun ile birlikte asker uğurlamalarında yine eskiden olduğu gibi toplu bir şekilde insanlarımızın gençlerimizin bir arada olmasının büyük bir risk oluşturduğunu ifade ediyoruz. Tedbirleri sıkı uygularsak bu salgın inşallah azalacak. Uygulamazsak ihmalkarlık gösterirsek kimin hangi şekilde hastalanabileceği belirsiz olur. Hepimiz bu salgının başladığı gündeki gibi tehlikeli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."