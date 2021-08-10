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Vali Yırık'tan aşı çağrısı - Son Dakika

Vali Yırık'tan aşı çağrısı

10.08.2021 21:57

- Vali Yırık'tan aşı çağrısı Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Aşılama çalışmalarında maalesef geride olmamız hasebiyle vaka sayılarımız bir ay öncesine kadar büyük oranda arttı" "4 Temmuzda 20 olan rakam, 4 Ağustosta maalesef 300'lere çıktı" "Korona virüsü aşı ile çözebiliriz, onun dışında başka...

- Vali Yırık'tan aşı çağrısı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

"Aşılama çalışmalarında maalesef geride olmamız hasebiyle vaka sayılarımız bir ay öncesine kadar büyük oranda arttı"

"4 Temmuzda 20 olan rakam, 4 Ağustosta maalesef 300'lere çıktı"

"Korona virüsü aşı ile çözebiliriz, onun dışında başka bir yöntem yok"

ELAZIĞ - Elazığ'da merkez ve köy muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Vali Erkaya Yırık, köylerde hayata geçirilmesi planlanan bütçe ve projeler hakkında bilgi verdi. Vali Yırık, ayrıca vaka sayılarının en yüksek olduğu iller arasında yer aldıklarını, bunun sonucunda bir ayda yaklaşık 30 kat artan vaka sayılarının düşürülmesi için aşılama konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da merkez ve köy muhtarlarına yönelik toplantı düzenlendi. İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erkaya Yırık da katıldı. Kurum, kuruluş müdürleri ile muhtarların hazır bulunduğu toplantıda köylerde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Vali Yırık, 33'ü KÖYDES olmak üzere toplamda 138 projeye yaklaşık 27 milyon lira ödenek harcanacağını kaydetti. Vali Yırık, ayrıca kademeli normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka oranlarında artış meydana geldiği Elazığ'da vaka sayılarının bir ayda yaklaşık 30 kat arttığını belirterek, sayının 300'lere dayandığını ifade etti. Bu konuda aşılamanın önemine vurgu yapan Yırık, aşılama konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini bildirerek bu konuda da muhtarlara büyük iş düştüğünü dile getirdi.

"Aşı olma mevzusu bir vebal işidir"

Bir aylık süre zarfında kentte vaka sayılarının yaklaşık 30 kat arttığını aktaran Vali Yırık, "Özellikle bu süreçte pandemiyle alakalı aşılama çalışmalarında maalesef geride olmamız hasebiyle vaka sayılarımız bir ay öncesine kadar büyük oranda arttı. 4 Temmuzda 20 olan rakam, 4 Ağustosta maalesef 300'lere çıktı. Dolayısıyla bir an evvel aşılama konusundaki ilgimizi, arzumuzu arttırmamız lazım. Ekip konusunda sıkıntımız yok. Sağlık İl Müdürlüğümüz zaten çalışmasını yapıyor. Bu bulaşıcı rahatsızlığı olan bu korona virüsü aşı ile çözebiliriz. Onun dışında başka bir yöntem yok. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, mutlak surette aşı olmalıyız çünkü bana bir şey olmaz düşüncesiyle aşı yaptırmayan kişiler virüsün bulaşmasıyla birlikte başkalarına, yakınlarına, ailesine ve büyüklerine bulaştırabilir. Aşı olma mevzuu bir vebal işidir, bu vebalden vatandaşlarımızın kurtulması gerekiyor" dedi.

Projeler hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Bu sezon İl Özel İdaremizin KÖYDES ile birlikte 138 kalem çalışması var. Bunlar başta içme suları, sondaj, küçük ölçekli sulama çalışmaları ve diğer hususlar olmak üzere 138 kalem iş söz konusu. Zaten muhtarlarımız hangi işlerinin programda olduğunu biliyorlar. Muhtarlarımız da çalışmaları takip diyorlar. Çünkü sizlerin bu çalışmayı yakinen takip etmesi idaremizin de işlerini kolaylaştıracaktır. Köylerinizdeki bu çalışmaları yakinen takip etiğinizi biliyorum. Muhtarlarımızın bulunmuş olduğu yerlerde taşrada büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Özel İdare Genel Sekreterliğin sırasında bu işlerin yaptırılması için muhatap arama çalışmalarından, gayretlerinden, arzularından yakinen haberdarım. Bu düşünceden, bu tespitten hareketle de sizlerle bu gün beraberiz. İnşallah bundan sonra bu tür çalışmaları, bir araya gelmeyi sıklaştıracağız" diye konuştu.

Köylerdeki projelere yaklaşık 27 milyon liralık ödenek harcanacağını dile getiren Vali Yırık, "Bu sene İl Özel İdaresinin çalışmalarda 17.5 milyon liralık bir ödenek harcanacak. Yine bununla birlikte KÖYDES projesinden gelen 9 milyon liralık bir rakamımız var. Toplamda 27 milyon liralık bir rakamı merkez köylerimizde gerek içme sularında gerek stabilize çalışmaları gerekse tesis geliştirme hizmetleri, güneş enerji sisteminin ifasında kullanılacak. Tüm bu işler 138 kalem işe, 33'ü KÖYDES olmak üzere sizlere hizmet edecek" şeklinde konuştu.

Vali Yırık'ın açıklamalarından sonra söz hakkı alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise Elazığ'da aşılama oranlarının yavaş yavaş yükseldiğini belirterek, köylerinde hastaların vilayetlere gelmemesi durumunda muhtarlara çağrıda bulunarak kendilerinin ayaklarına gidip aşılama yapacaklarını kaydetti.

Programa Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Müdürü Albay Ali Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile muhtarlar katıldı. Program, muhtarların taleplerini iletmesiyle son buldu.

Vali Yırık'tan aşı çağrısı
Vali Yırık'tan aşı çağrısı
Vali Yırık'tan aşı çağrısı
Vali Yırık'tan aşı çağrısı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali Yırık'tan aşı çağrısı - Son Dakika


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