Vali Yırık'tan karla mücadele ekiplerine baklavalı ziyaret - Son Dakika

Vali Yırık'tan karla mücadele ekiplerine baklavalı ziyaret

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erkaya Yırık, ekiplere baklava ikramında bulundu.

Elazığ'da kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 549 köyden, 269'unun yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirilirken Vali Erkaya Yırık da merkeze bağlı Kutuşağı Mezrası, Koçharman, Bölüklü, Sakabaşı ve Akçakale köy grup yollarındaki çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti. Kapanan köy yollarını açmak için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yırık, burada karla mücadele ekipleri, güvenlik güçleri, vatandaşlar ile basın mensuplarına baklava ikramında bulundu.

Yolların açılarak vatandaşların ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "Son iki gündeki kar yağışı dolayısıyla 549 köyümüzden sabah itibariyle 269 köy yolumuz kapanmıştı. 133 personel ve 79 aracımızla greyder, kar bıçaklı kamyon, kazıcı yükleyici ve diğer araçlarla karla mücadele ekiplerimiz köy yollarını açmaya çalışıyor. Bu zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın sosyal hayatı, normal hayatının idamesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de merkeze bağlı Kutuşağı Mezrası, Koçharman, Bölüklü, Sakabaşı ve Akçakale köy grup yollarının açılması için ekiplerimiz mücadele ederken onlara hal hatır sorma düşüncesiyle buraya geldik. Muhtar, vatandaş ve güvenlik güçlerimiz da buradalar. Vatandaşlarımız, bu karla mücadele keyfine ve sevincine de ortak oldular. Bu mücadelede emek veren gerek İl Özel İdaresi'nin araçlarındaki personelimize gerekse Elazığ Belediyesi'ndeki personellerimize tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah kolaylık versin. İnşallah, bu süreçte kazasız, belasız bir şekilde ve esenlik içerisinde köy yollarımız açılacak ve vatandaşlarımız normal hayatlarına devam edecekler" dedi.