Vali Yırık, Zafer Bayramı'nda 99 yaşındaki Pembe nine ile bir araya geldi - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde 99 yaşındaki Pembe Dağoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan 2 ay önce doğan Pembe Dağoğlu'nu evinde ziyaret ederek muhabbet etti. Vali Yırık ve eşinin hediye verdiği Pembe nine de kendi elleriyle ördüğü lifleri Ayşe Yırık'a hediye etti. Sohbet esnasında çalan Pembe ninenin telefonu çekmeyince Vali Erkaya Yırık kendi telefonundan Pembe ninenin akrabasını arayarak sohbet edip, bir istekleri olduğu zaman kendisini arayabileceği belirtti.

Milletin küllerinden doğduğu 26 Ağustos'ta başlatmış olduğu ve 30 Ağustos'ta zafere ulaştırdığı kurtuluş mücadelesinin 99'uncu yılını idrak ettiklerini aktaran Vali Yırık, "99'uncu yılda bize bu zaferleri yaşatan ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi her türlü düşmanlardan koruma amacıyla mücadele eden, savaşan, canlarını feda eden, gazi olan, büyük meşakkatleri vaktiyle çekmiş fedakarlıkta bulunmuş, bugünün anısına 30 Ağustos'tan 2 ay önce dünyaya gözlerini açmış 99 yaşında olan Pembe Dağoğlu teyzemizin evine konuk olduk. Pembe teyzemiz 99 yaşında, Zafer Bayramımızla yaşıt kendisi. Aslen Sivrice Kürk köyünden olup, Elazığ'ımızda ikamet ediyor. Yaklaşık 24 yıl önce eşi Mehmet amcayı kaybetmiş, kendisi sıhhatli bir şekilde kendi kendine yeterli bir şekilde bu evde hayatını devam ettiriyor. Oğlu Ahmet'in ifadesine göre Pembe teyzemiz ibadetlerine düşkün, 60'lı yaşlarda okuma yazma öğrenmiş ve o tarihten itibaren de her türlü eline geçen kitabı okumaya çalışan, okuyan ve okumaya değer veren bir büyüğümüzdür. Son yıllarda yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde de kendisi dikkat etmiş, üç doz aşısını da kendisi yaptırmıştır. Allah uzun ömürler versin. Biz geçmişimizin bu başarılarında kendilerine büyük minnetlerimizi ve saygılarımızı borçluyuz. Bu vatanı biz kolay elde etmedik. Ben kendilerine 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99'ncu yılında 99'ncu yaşında bulunan Pembe teyzemiz ve ailesi bizleri misafir ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Vali ve eşi kendisini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu aktaran Pembe Dağoğlu, "Vali bey benim yanıma gelmiş, bundan daha büyük nimet olmaz. Allah'ıma şükür gece kalkıp namazımı kılıyorum, ondan iyisi elimize geçmez. Allah zaferlerimizi daim etsin" diye konuştu. - ELAZIĞ