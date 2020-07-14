Vali Yunus Sezer'den '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Vali Yunus Sezer'den '15 Temmuz' mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Sezer mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Bu yüce milleti bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletçe topyekün verilen ve tarihe altın harflerle yazılan mücadelelerde olduğu gibi 15 Temmuz'da Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bin 500 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş böyle bir ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu şanlı mücadelede; vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna; gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yunus Sezer'den '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika
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